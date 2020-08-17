Дегтярев доложит Мишустину о проблемах региона в соцсфере, энергетике и рыбной отрасли

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока доложит премьер-министру России Михаилу Мишустину о проблемах региона в социальной сфере, энергетике, сельском хозяйстве и рыбной отрасли.

"Завтра будет встреча всех губернаторов Дальнего Востока с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным. Я тоже буду говорить о наших проблемах. Их много - и в социальной сфере, в энергетике, и в сельском хозяйстве, и в рыбной отрасли", - сказал Дегтярев в видеообращении, опубликованном в понедельник в Instagram.

Он добавил, что проблемы в этих сферах в Хабаровском крае сходны с проблемами, которые есть и в остальных регионах Дальнего Востока, и требуют управленческих решений, изменения "отношения государства к Дальнему Востоку".

Премьер-министр России Мишустин прибыл в понедельник в Благовещенск, где 18 августа проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Столица Амурской области станет последней точкой недельного поездки главы правительства.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, на совещании обсудят вопросы выполнения поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа. Кроме того, планируется затронуть тему обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.