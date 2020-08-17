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Дегтярев доложит Мишустину о проблемах региона в соцсфере, энергетике и рыбной отрасли

По словам врио губернатора, аналогичные проблемы есть и в других регионах округа, а их решение потребует отношения государства к Дальнему Востоку

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока доложит премьер-министру России Михаилу Мишустину о проблемах региона в социальной сфере, энергетике, сельском хозяйстве и рыбной отрасли.

"Завтра будет встреча всех губернаторов Дальнего Востока с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным. Я тоже буду говорить о наших проблемах. Их много - и в социальной сфере, в энергетике, и в сельском хозяйстве, и в рыбной отрасли", - сказал Дегтярев в видеообращении, опубликованном в понедельник в Instagram.

Он добавил, что проблемы в этих сферах в Хабаровском крае сходны с проблемами, которые есть и в остальных регионах Дальнего Востока, и требуют управленческих решений, изменения "отношения государства к Дальнему Востоку".

Премьер-министр России Мишустин прибыл в понедельник в Благовещенск, где 18 августа проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Столица Амурской области станет последней точкой недельного поездки главы правительства.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, на совещании обсудят вопросы выполнения поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа. Кроме того, планируется затронуть тему обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайАмурская область
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