Акции Petropavlovsk на Мосбирже выросли на 4,8%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Акции золотодобытчика Petropavlovsk на открытии торгов Московской биржи выросли на 4,8% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 32,5 рубля за акцию, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:15 мск, котировки Petropavlovsk замедлили рост до 2,3%, бумаги торговались на уровне 31,72 рубля за штуку.

Ранее стало известно, что основатель золотодобывающей компании Павел Масловский, который не был избран в совет директоров, покинул компанию. Совет директоров назначил Максима Мещерякова временно исполняющим обязанности генерального директора. При этом председателем совета директоров выбран независимый директор Джеймс Кэмерон.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы компании сосредоточены в Амурской области.

Основной акционер золотодобытчика - компания "Южуралзолото" Константина Струкова и его семьи, владеющая 24,39% акций. Структуры Prosperity также контролируют около 20% акций компаний.