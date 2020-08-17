Уровень безработицы в Удмуртии с апреля вырос в четыре раза

ИЖЕВСК, 17 августа. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы на территории Удмуртии с начала апреля вырос более чем в четыре раза - с 7,3 тыс. человек до 29,3 тыс. человек. При этом предприятия региона планируют в ближайшее время сократить еще почти 4 тыс. сотрудников, сообщила в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова.

"Рынок труда в Удмуртской Республике характеризуется следующими показателями: численность безработных граждан [на 14 августа] составляет 29 373 человека, из них получают пособие по безработице 25 тыс. человек, уровень безработицы 3,86%, имеется 15 407 вакансий. Напряженность на рынке труда - два человека на вакансию, еще 477 организаций планируют высвобождение либо сокращение 3 953 человек", - сказала Чуракова.

Она также сообщила, что более 860 организаций вводят для 22,5 тыс. своих работников режим неполной занятости. Согласно представленным данным, на 1 апреля в Удмуртии было 7,3 тыс. безработных, уровень безработицы составлял 0,96%.

Чуракова отметила, что для стабилизации ситуации на рынке труда еженедельно под руководством первого вице-премьера Удмуртии Александра Свинина проводятся совещания с представителями экономического блока республиканского правительства. Объем средств, начисленных на социальные выплаты безработным, на данный момент составляет 879,5 млн рублей, в том числе 47,4 млн рублей - на увеличение пособия безработным, которые имеют несовершеннолетних детей.

"Оказывается содействие гражданам в поиске подходящей работы. Так, при содействии службы занятости нашли работу 8 389 человек, это только на 1 тыс. меньше, чем в прошлом году, что говорит о том, что к нам пришло за пособием большое количество людей с теневой занятости", - уточнила министр, добавив, что в общественных работах, к которым начали привлекать безработных, на сегодняшний день приняли участие почти 700 жителей республики, на профессиональное обучение направили более 700 граждан, содействие в самозанятости получили еще около 700 человек.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что основной прирост безработных был зарегистрирован в мае, причем большинство людей, потерявших работу, были трудоустроены по так называемым "серым" схемам.