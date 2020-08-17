В Крыму начали сбор винограда

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН /Республика Крым/. 17 августа, / ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что аграрии этой осенью получат такой же рекордный урожай винограда, как в прошлом году. Об этом в понедельник сообщил ТАСС вице-премьер региона - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин при посещении крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), которое первым начало уборку.

"Задача стоит - не меньше, - сказал Рюмшин, отвечая на вопрос ТАСС, на какой урожай винограда рассчитывают в Крыму в этом сезоне. - 95 тыс. было. Думаю, на этой цифре плюс-минус и остановимся".

Зампред правительства региона уточнил, что в Крыму 19 тыс. га виноградников. "Из них 14 тыс. - к уборке, 9 тыс. - технические, 2 тыс. - столовые", - добавил Рюмшин, отметив, что ежегодно в Крыму благодаря госсубсидиям прибавляют не менее 1 тыс. га виноградников.

В первом приступившем к уборке КФХ уточнили, что планируют собрать виноград не менее чем с 15 га, основным сортом здесь станет столовый "Аркадия".

Виноградари Крыма в 2019 году собрали рекордный за последние пять лет урожай - около 100 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году. Это произошло благодаря господдержке крымских виноградарских предприятий, объем которой вырос в восемь раз с 2014-го по 2019 год.