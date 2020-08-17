Руководство сахарного завода в Жабинке проводит совещание на фоне сообщений о забастовке

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Руководство белорусского Жабинковского сахарного завода собралось в понедельник на совещание на фоне информации о забастовке на предприятии. Об этом ТАСС сообщили в приемной директора завода.

По словам представителя завода, в ближайшее время руководство объявит об итогах совещания.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Для усиления давления на власти оппозиция призывает предприятия страны выйти на забастовку.