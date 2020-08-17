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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Руководство сахарного завода в Жабинке проводит совещание на фоне сообщений о забастовке

В ближайшее время руководство объявит об итогах совещания

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Руководство белорусского Жабинковского сахарного завода собралось в понедельник на совещание на фоне информации о забастовке на предприятии. Об этом ТАСС сообщили в приемной директора завода.

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По словам представителя завода, в ближайшее время руководство объявит об итогах совещания.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Для усиления давления на власти оппозиция призывает предприятия страны выйти на забастовку.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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