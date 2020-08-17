Цены на бензин Аи-92 и дизель в России с 10 по 14 августа не изменились

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 10 по 14 августа 2020 года не изменились по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,46 руб. за л. Стоимость бензина Аи-95 и дизельного топлива также не изменилась и сохранилась на уровне 47,01 руб. за л и 48,19 руб. за л. соответственно. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

При этом за отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Дальневосточном федеральном округе - на 11 коп., до 48,34 руб. за л. Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Южном федеральном округе - на 6 коп., до 44,16 руб. за л. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 49 тыс. 342 руб. за т, что на 1 тыс. руб. ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 726 руб. - до 49 тыс. 712 руб. за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Дальневосточном федеральном округе - на 11 коп. - до 50,55 руб. за л. В то же время, наибольшее снижение цен продемонстрировал Южный федеральный округ - на 16 коп., до 49,02 руб. за л. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 50 тыс. 736 руб. за т, что на 1 тыс. 690 руб. выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 1 тыс. 586 руб. - до 51 тыс. 521 руб.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 351 руб. и достигла 46 тыс. 765 руб. за т.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.