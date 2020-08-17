Group-IB обнаружила рассылку фишинговых писем якобы от имени ФНС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, Group-IB обнаружила рассылку фишинговых писем якобы от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Специалисты Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB зафиксировали вредоносную кампанию якобы от имени ФНС: в поддельных письмах под видом вызова в налоговую киберпреступники распространяют программное обеспечение (ПО) для удаленного управления компьютером. CERT-GIB и ФНС рекомендуют проявить максимальную бдительность и с осторожностью относиться к требованиям открыть файлы во вложении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассылка началась 27 июля, всем атакуемым приходило одинаковое письмо, в адресе отправителя которого была указана почта info@nalog.ru, которая полностью имитировала официальный домен ФНС. На самом деле письма рассылались с публичных почтовых сервисов, технические заголовки были подделаны. Автор письма просил явиться в "Главное Управление ФНС России" для "дачи показаний по движению денежных средств", а также распечатать и заполнить документы, находящиеся во вложении к письму. В случае неповиновения, отправитель "обещал" санкции, предусмотренные УК РФ.

В ФНС подчеркнули, что ни организации, фигурирующей в подписи к письму, ни сотрудников, от имени которых были отправлены эти сообщения, не существует. "ФНС России не направляет налогоплательщикам письма о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг в режиме онлайн. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах и способах их оплаты размещена в группе сервисов "Личный кабинет налогоплательщика". Будьте бдительны и не открывайте подобные письма", - прокомментировали в налоговой службе.

Специалисты CERT-GIB указывают на качество фишинговой атаки. В ходе анализа было установлено, что во вложении к поддельному письму находился архив "zapros-dokumentov.rar", в котором был другой запароленный архив и текстовый файл с паролем от него. При открытии вложения на компьютер жертвы загружалась легитимная программа для удаленного администрирования и управления компьютером, RMS (Remote Manipulator System). Именно поэтому для большинства антивирусных средств подобное письмо не выглядело вредоносным.

В связи с тем, что в настоящее время рассылка вредоносных писем продолжается, CERT-GIB и ФНС рекомендуют проявить бдительность, любые просьбы загрузить или установить файлы должны расцениваться как подозрительные. В ФНС также напоминают, что официальная рассылка направляется только тем, кто указал и подтвердил адрес своей электронной почты в личном кабинете налогоплательщика. В таких письмах обычно указана информация об изменениях в личном кабинете налогоплательщика, о регистрации обращения в службу и получении ответа на него.