Власти ХМАО и "Газпром нефть" заключили соглашение о развитии беспилотного транспорта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотного транспорта подписали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. Согласно документу, компания планирует провести в ХМАО серию испытаний беспилотных автомобилей "Газель" и "Камаз", сообщается на сайте "Газпром нефти".

"Газпром нефть" и правительство Югры заключили соглашение о сотрудничестве в сфере использования беспилотных транспортных средств, беспилотных воздушных судов и применения программно-аппаратных комплексов на базе искусственного интеллекта. Так, при поддержке властей округа "Газпром нефть" продолжит испытания беспилотной техники на внутрипромысловых дорогах месторождений. Соглашение также создает новые возможности для тестирования и использования беспилотных воздушных судов, с помощью которых уже несколько лет ведется мониторинг нефтепроводов и производственной инфраструктуры компании в Югре", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020-2021 годах "Газпром нефть" планирует провести в ХМАО серию испытаний беспилотных автомобилей "Газель" и "Камаз". Машины без водителей помогут оптимизировать транспортные процессы и повысить безопасность грузоперевозок. В перспективе техника под контролем искусственного интеллекта может взять на себя большинство логистических операций на промыслах в Югре, а опыт тестирования может быть использован в эксперименте по выводу беспилотного транспорта на дороги общего пользования.

ХМАО - один из регионов-участников инициированного правительством России эксперименте по опытной эксплуатации на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств.