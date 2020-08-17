Путин внес на ратификацию в Думу соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Договор был подписан 20 декабря в Санкт-Петербурге лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Документ направлен на обеспечение равных прав трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защиту приобретенных ими пенсионных прав на территориях стран ЕАЭС, а также на развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Соглашение в том числе гарантирует, что работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС. Формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства, указывается в договоре. "Размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании местожительства трудящегося (члена семьи) на территории другого государства-члена", - подчеркивается в документе.

По оценке правительства РФ, реализация документа не потребует дополнительных бюджетных средств - она будет осуществляться в пределах общего объема расходов Пенсионного фонда России.