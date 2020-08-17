Экспорт угля из России в 2020 году может упасть на 10-22%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Внутреннее потребление угля в РФ в 2020 году может упасть на 4-12%, а экспорт - на 10-22%, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".

"Если прогнозировать среднегодовые значения, потребление угля на внутреннем рынке в 2020 году в целом может снизиться в пределах от 4% до 12 %. Постепенное восстановление спроса с небольшим ростом мы можем увидеть уже в IV квартале. Экспорт российского угля в текущем году может сократиться в диапазоне от 10% до 22% в основном за счет западного направления", - пишет министр.

В I квартале 2020 года экспорт российского угля снизился на 14,3% - до 46,5 млн тонн. Основное падение экспорта угля произошло на западном направлении. За январь - март 2020 года страны ЕС снизили закупки российского угля на 7,9 млн тонн, следует из данных таможенной службы (ФТС). При этом поставки в страны Африки и Ближнего Востока за этот же период выросли. Поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона увеличились на 0,67 млн тонн.

Во II квартале продолжилась негативная динамика. Поставки угля на внутренний рынок РФ снизились на 11,6% в годовом выражении, экспорт - на 5,6%.

"Если говорить о цифрах, то по итогам II квартала 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года поставки угля на внутренний рынок снизились на 11,6%, на экспорт - на 5,6%. Следствием сокращения спроса явилось снижение мировых цен на уголь, в частности средняя цена на энергетический уголь в I квартале текущего года по сравнению с прошлым годом упала на 10% (с $63 до $57 за тонну)", - отмечает министр.

На этом фоне некоторые угледобывающие компании были вынуждены снижать объемы добычи, чтобы реализовать переполненные складские запасы. "Вследствие этого объем добычи по итогам II квартала снизился на 9,6% к прошлому году", - пишет Новак.

Больше всего сократили производство угледобывающие регионы, расположенные далеко от портов и пограничных переходов, прежде всего Кузбасс. В то же время Забайкальский край, Республика Хакасия, Хабаровский край, Сахалинская область, то есть области, расположенные ближе к границе, смогли даже нарастить объемы добычи, что говорит о том, что в восточном направлении уровень спроса в целом сохраняется.

По словам министра, значительную роль в снижении спроса на уголь сыграли меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. В то же время на ситуацию влияют глобальные вызовы последних лет - усиление конкуренции, рост доли возобновляемых источников энергии, газа, водородной энергетики в энергобалансах развитых стран из-за ужесточения климатической повестки.

По данным ФТС, в 2019 году экспорт угля из РФ вырос на 2,9% - до 205,394 млн тонн. Ранее заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что Минэнерго ожидает восстановления экспорта российского угля до 220 млн тонн в 2022 году в оптимистичном сценарии.