Китай намерен расширять использование юаня в трансграничных операциях

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Китай намерен продолжать расширять использование жэньминьби (RMB, официальное название китайской валюты юаня - прим. ТАСС) в трансграничных операциях. С этой целью страна задействует пилотную программу поощрения торговли и инвестиций, с тем чтобы создать условия для иностранных центробанков и валютных регуляторов накапливать юани в качестве валютных резервов. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте Народного банка Китая (Центробанка).

"Мы рассчитываем, что все больше иностранных трейдеров будут использовать RMB во фьючерсной торговле сырой нефтью, железной рудой и другими товарами, а также чаще прибегать к юаню в реальных торговых операциях", - отмечается в документе.

Спустя десятилетие после интернационализации жэньминьби китайские власти надеются, что накопление юаневых активов иностранными инвесторами получит дальнейшее распространение, будут также быстро расти транзакции иностранных инвесторов в юанях на внутреннем рынке, отмечается в докладе.

Использование юаня в трансграничных операциях в этом году сохраняло устойчивый рост, несмотря на влияние пандемии коронавирусной инфекции, ударившей по глобальной торговле, финансам и экономике в целом. комментирует доклад Народного банка Китая газета China Daily. Сейчас, отмечают эксперты, более 70 центробанков за рубежом включили юани в свои золотовалютные резервы. Народный банк Китая намерен и далее продвигать интернационализацию RMB на рыночной основе и за счет обслуживания реальной экономики, указывает издание.

"Китайский рынок капиталов может быть открыт еще более, что предполагает свободное перемещение RMB", - приводит газета мнение исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) по Китаю Цзинь Чжунся.