Хайнань примет участие в тестировании цифрового юаня

ХАЙКОУ, 17 августа. /ТАСС/. Провинция Хайнань вошла в число выбранных центральным правительством КНР регионов для тестирования цифрового юаня. Об этом говорится в сообщении Министерства коммерции КНР.

В апреле текущего года экспериментальное использование цифровой валюты началось в городах Шэньчжэнь, Чэнду, Сучжоу и специальной экономической зоне Сюнъань, расположенной в окрестностях Пекина. Согласно заявлению ведомства, на первом этапе зона тестирования цифрового юаня будет расширена на так называемый столичный регион (города Пекин и Тяньцзинь, а также провинция Хэбэй), дельту реки Янцзы на востоке (Шанхай и окрестности), регион Большого залива (провинция Гуандун, а также специальные административные районы КНР - Гонконг и Макао), а также другие провинции в центральной и западной части страны.

На втором этапе "всестороннего углубления тестирования" эта валюта будет внедрена в Пекине, Тяньцзине, Шанхае и Чунцине, а также в провинции Хайнань. Кроме того, цифровой юань будет тестироваться еще в 23 городах и административно-территориальных единицах городского уровня. Таким образом, Хайнань станет единственной провинцией КНР, помимо городов центрального подчинения, на всей территории которой будет разрешено тестирование этой технологии.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.