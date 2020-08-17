Урожай зерновых в КБР превысил прошлогодний показатель на 10%

НАЛЬЧИК, 17 августа. /ТАСС/. Урожай зерновых в Кабардино-Балкарии (КБР) превысил показатели прошлого года на 10%. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). По предварительным данным, валовой сбор составил 234,5 тыс. т, или 110% к уровню прошлого года. Урожайность на 15% превысила прошлогоднюю и составила 35 ц/га", - говорится в сообщении.

Отмечено, что уже через несколько недель земледельцы приступят к уборке кукурузы на зерно, которая в текущем году посеяна на площади свыше 141 тыс. га, что на 4 тыс. га больше прошлого года. Ранее сообщалось, что валовой сбор ягод в Кабардино-Балкарии по состоянию на 10 августа превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 30%.

По данным местных властей, по итогам первого полугодия объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах, по расчетам, составил 11,9 млрд рублей, или 104,7% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода прошлого года.