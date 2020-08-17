Украина вышла из соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Сегодня на внеочередном заседании кабмина принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством России о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", - цитирует пресс-служба на странице ведомства в Facebook первого заместителя главы МИД Эмине Джапарову.

По ее словам, с учетом современного состояния российско-украинских отношений "это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины". "Такое решение стало логическим и последовательным шагом украинского правительства", - подчеркнула Джапарова.