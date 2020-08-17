"Интер РАО" в 2020 году инвестирует порядка 1 млрд рублей в "умные" счетчики

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Инвестиции "Интер РАО" в "умные" счетчики в этом году могут составить порядка 1 млрд рублей. Об этом сообщил топ-менеджер компании в рамках телефонной конференции для аналитиков и инвесторов.

Он отметил, что несмотря на то, что по закону обязанность компании устанавливать "умные" счетчики наступает с 2022 года, "Интер РАО" в рамках реализации "пилотных" проектов уже начала эту работу в некоторых регионах.

"На этот год в пределах 1 млрд рублей мы планируем инвестировать в это направление", - сказал он.

Компания пока не раскрывает инвестиции в "умные" счетчики на следующий год, так как к настоящему моменту приняты не все подзаконные акты по этому вопросу.

Умные приборы учета

С 1 июля 2020 года в России вступил в силу федеральный закон, регулирующий вопросы введения интеллектуального учета электроэнергии. С 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электрической энергии перешла от потребителей к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и сетевым компаниям (прочие потребители, в том числе частные жилые дома, малый и средний бизнес, промышленность).

Начиная с 1 января 2022 года устанавливаемые сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками приборы учета в обязательном порядке должны быть включены в интеллектуальную систему учета электрической энергии.

Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. Современные приборы учета установят новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.