"Аэрофлот" рассказал о переговорах о возобновлении авиарейсов из России в Китай и Вьетнам

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия ведет переговоры о возобновлении авиарейсов из России в Китай и Вьетнам. Об этом в интервью телеканалу " Россия-24 " сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Мы работаем с Китаем, китайское направление, Вьетнам. Мы должны восстановиться. Ну что мы летаем в 4 страны? Это ни о чем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, с какими странами может быть возобновлено авиасообщение, кроме стран ЕС. Савельев добавил, что чтобы возобновить рейсы, должна быть четкая уверенность с эпидемиологической безопасности выполнения полетов в эти страны. Он также пояснил, что "Аэрофлот" в некоторых случаях привлекается к переговорам с другими странами по возобновлению международного авиасообщения.

Более того, он рассказал, что две европейские страны "предварительно дали согласие" на возобновление полетов, но потом "общая политика […] и нам отказали".

Россия с 1 августа начала возобновлять прерванные в конце марта из-за пандемии международные авиарейсы. Сейчас разрешены полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию. Согласно решению федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, международные рейсы можно выполнять из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.