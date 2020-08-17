Экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября 2020 года повысится до $47,5 за тонну

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2020 г. повышается на $0,6 - до $47,5 за тонну, говорится в сообщении Минфина РФ.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа составила $44,249 за баррель или $323 за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $46,9 за т.

Также с 1 сентября пошлина на высоковязкую нефть повысится до $4,7 с $4,6 за тонну. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 г. остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до $14,2 с $14 за т, на темные - до $47,5 с $46,9. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $14,2, прямогонного (нафта) - до $26,1 с $25,7 за т. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне. Пошлина на кокс составит $3 за т.