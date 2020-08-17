В аэропорту Владикавказа построят новый аэровокзал для внутренних линий

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 августа. /ТАСС/. Новый аэровокзал для внутренних линий построят в международном аэропорту "Владикавказ", сообщается в понедельник на сайте Главгосэкспертизы России.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта "Владикавказ". По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

По проекту здание аэровокзала разместят между действующими терминалами международных и внутренних авиалиний. Прогнозируемый годовой пассажиропоток внутренних воздушных линий аэропорта составляет 550 тысяч пассажиров в год. Проектная пропускная способность нового комплекса - 200 пассажиров в час.

На территории аэропорта построят двухэтажное здание аэровокзала, а также площадки авиаперрона, дизельную электростанцию, трансформаторную подстанцию, резервуары противопожарного запаса воды, локальные очистные сооружения и иные объекты и коммуникации. Вдоль северного фасада здания аэровокзала выделят отдельную полосу для стоянки перронных автобусов, а также устроят двухсторонний путь движения спецтранспорта.

На привокзальной площади обустроят зону безопасности шириной 30 м от зданий аэровокзального комплекса и других объектов аэропорта. Здесь также разместят площадки для краткосрочной и долгосрочной стоянки автомобилей, рассчитанные на 224 машиноместа, из них 22 машиноместа предназначены для людей с ограниченными физическими возможностями. Въезд и выезд на территорию нового терминала будет организован с автодороги А-161.

Финансирование будет осуществляться за счет средств застройщика - ОАО "Международный аэропорт Владикавказ". Генеральный проектировщик - ООО "Спектрум-Холдинг".

Об аэропорте

Международный аэропорт "Владикавказ", расположенный в 26 км от столицы Северной Осетии - единственный на территории республики и одно из первых авиапредприятий в Кавказском регионе. Аэродром в Северной Осетии, открытый в 1936 году, во время Великой Отечественной войны служил базой для эскадрильи самолетов-истребителей. Строительство современного гражданского аэропорта здесь было начато в 1979 году. Сегодня аэропорт Владикавказа занимает третье место по пассажиропотоку среди аэропортов Северо-Кавказского федерального округа. В 2019 году аэропорт обслужил более полумиллиона пассажиров. Его эксплуатацию осуществляет ОАО "Международный аэропорт Владикавказ", входящее в холдинг "Новапорт".