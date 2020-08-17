Объем первой партии вакцины от коронавируса превысил 15 тыс. доз

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Первая промышленная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции, произведенная на входящем в группу АФК "Система" фармзаводе "Биннофарм", составила 15,5 тыс. доз, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации в понедельник

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

15 августа Минздрав РФ сообщал, что в России произведена первая партия вакцины против нового коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

"На фармацевтическом заводе "Биннофарм", входящем в Группу АФК "Система", 14 августа 2020 года произведена первая промышленная партия вакцины в количестве 15 500 доз. Вакцина произведена по заказу института Гамалеи для нужд Минздрава РФ", - сказали в пресс-службе "Системы", отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил ранее, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.