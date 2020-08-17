Путин потребовал от главы Пермского края личного участия в решении проблем безработицы

НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на проблемы безработицы и аварийного жилья в регионе. Этот вопрос глава государства обсудил с руководителем региона в понедельник на встрече, которая прошла в формате видео-конференц-связи.

"Хотел бы обратить ваше внимание на некоторые проблемы, которые требуют вашего личного участия, - сказал Путин. - Это уровень безработицы. Ясно, что в современных условиях она подросла, мы все это хорошо знаем, но я многократно уже обращал внимание на этот вопрос, он важен чрезвычайно для всех регионов, для страны и для экономики России в целом". Президент заметил, что в Пермском крае безработица "чуть-чуть выше, чем в среднем по стране", потребовал проанализировать имеющиеся вакансии "и поддержать людей, главным образом, которые временно остались без работы, создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест".

Путин добавил, что доля аварийного жилья в регионе остается на высоком уровне. "Я соответствующие сигналы пошлю и в правительство, но и вы тоже проработайте этот вопрос", - поручил он.

Глава государства пообещал, что даст поручения профильным ведомствам и правительству для проработки вопросов развития транспортной инфраструктуры Пермского края и учреждений культуры. "Вопросы все очень важные, безусловно, надо все тщательно проработать с правительством по поводу источников финансирования", - подчеркнул глава государства.