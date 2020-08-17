Потанин допустил завершение оценки ущерба от аварии под Норильском в 2021 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава "Норникеля" Владимир Потанин считает, что оценить размер экологического ущерба после аварии на ТЭЦ-3, в результате которой в окружающую среду попало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, можно будет только после окончания очистных работ. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg .

"Сколько топлива осталось в реках, и во сколько обойдется восстановление экосистемы, это все еще предстоит оценить", - сказал он. Агентство со слов Потанина указывает, что работы могут продлиться и в 2021 году.

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании "Норникеля", НТЭК, произошла в конце мая. Из-за деформации из хранилища вылилось дизельное топливо, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму.