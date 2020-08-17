Оператор маркировки выдал более 2,5 млн кодов производителям шин с начала эксперимента

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выдал более 2,5 млн цифровых кодов с начала эксперимента по маркировке в отрасли шинной промышленности в России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"С начала эксперимента по маркировке товаров в шинной промышленности в июне прошлого года количество кодов маркировки, полученных производителями и импортерами для собственной продукции, превысило 2,5 млн", - говорится в сообщении.

По последним данным ЦРПТ, в системе зарегистрировано более 3 тыс. шинных компаний, что составляет треть шинного рынка. "Большинство шинных компаний, производящих и реализующих шины в РФ, планируют начать полноценную работу с системой маркировки в сентябре текущего года", - уточнили в компании, отметив, что среди активных участников маркировки в добровольном периоде выступают такие крупные компании, как Michelin, TOYO, Yokohama и Cordiant.

Как отмечает ЦРПТ, по данным экспертов, объем шинного рынка в год составляет от 60 до 80 млн штук, из которых до 15% имеют признаки контрафакта. "Система маркировки шин позволит проследить весь жизненный цикл каждой единицы продукции (от ввоза или производства в РФ до вывода из оборота) и сохранить информацию о каждом владельце, а потребителю - получить полные и достоверные сведения о каждой шине", - пояснили в компании.

Эксперимент по маркировке шин в России начался в июне 2019 года. Участие в эксперименте приняли более 450 компаний - производителей, импортеров и дистрибьюторов шинной отрасли. С 1 ноября 2020 года маркировка станет обязательной, а с 15 декабря 2020 прекратится оборот немаркированных шин.