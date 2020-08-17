Сотрудникам соцучреждений выплатили 9 млрд рублей за работу в пандемию

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудникам социальных учреждений за работу в период пандемии было перечислено порядка 310 тыс. выплат. Их общая сумма составила более 9 млрд рублей, об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений произведено свыше 310 тыс. выплат на общую сумму порядка 9 млрд рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены", - сказали в министерстве.

Так, врачам произведено более 3,6 тыс. выплат, работникам среднего медицинского персонала - около 55 тыс. выплат, социальным и педагогическим работникам - порядка 53 тыс. выплат, работникам младшего медперсонала - 106 тыс. выплат, техническим работникам - 93 тыс. выплат.

"Врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей за смену и 20 тыс. рублей соответственно, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно", - добавили в Минтруде.

Всего на стимулирующие выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено 11,3 млрд рублей, уточнили в министерстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,6 млн человек, свыше 775 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 927 745 случаев заражения, выздоровел 736 101 человек, умерли 15 740. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.