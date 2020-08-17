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"Автоваз" возобновил производство после трех недель корпоративного отпуска

Во время отпуска на предприятиях провели плановую модернизацию оборудования и необходимые ремонтные работы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Автоваз" возобновил производство автомобилей после планового корпоративного отпуска, который продлился с 27 июля по 16 августа, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

Конвейер также возобновил работу на производственных площадках Lada Ижевск и Lada Запад Тольятти (собирают внедорожник Lada Niva).

Во время отпуска на предприятиях продолжалась плановая модернизация оборудования, проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников, добавили в "Автовазе".

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 г. увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.

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