"Автоваз" возобновил производство после трех недель корпоративного отпуска

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Автоваз" возобновил производство автомобилей после планового корпоративного отпуска, который продлился с 27 июля по 16 августа, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

Конвейер также возобновил работу на производственных площадках Lada Ижевск и Lada Запад Тольятти (собирают внедорожник Lada Niva).

Во время отпуска на предприятиях продолжалась плановая модернизация оборудования, проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников, добавили в "Автовазе".

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 г. увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.