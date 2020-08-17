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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Российские туристы начали отменять туры в Белоруссию

Это связано с нестабильной ситуацией в республике

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские туроператоры фиксируют снижение спроса на отдых в Белоруссии и аннуляцию уже оплаченных туров в связи нестабильной ситуацией в стране. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Белоруссия всегда была островком спокойствия на выездном туристическом рынке России, туристы всегда ценили это направление не только за его рекреационные возможности и отсутствие языкового барьера, но и за высокий уровень безопасности в стране. Сегодня же, в связи с событиями в Белоруссии, многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну, туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров", - сообщила она.

В 2019 году Белоруссию посетило 405,5 тыс. человек, на 10,9% больше, чем годом ранее. Наибольшее число прибывших туристов пришлось на российских граждан (53,7%), согласно данным Национального статистического комитета (Белстат).

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