Российские туристы начали отменять туры в Белоруссию

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские туроператоры фиксируют снижение спроса на отдых в Белоруссии и аннуляцию уже оплаченных туров в связи нестабильной ситуацией в стране. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Белоруссия всегда была островком спокойствия на выездном туристическом рынке России, туристы всегда ценили это направление не только за его рекреационные возможности и отсутствие языкового барьера, но и за высокий уровень безопасности в стране. Сегодня же, в связи с событиями в Белоруссии, многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну, туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров", - сообщила она.

В 2019 году Белоруссию посетило 405,5 тыс. человек, на 10,9% больше, чем годом ранее. Наибольшее число прибывших туристов пришлось на российских граждан (53,7%), согласно данным Национального статистического комитета (Белстат).