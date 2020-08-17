Рынок компьютерной техники достиг максимального за шесть лет объема

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Рынок компьютерной техники достиг максимального объема за последние шесть лет, составив 90 млрд рублей по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом говорится в исследовании группы "М.Видео-Эльдорадо", проанализировавшей итоги развития российского розничного рынка компьютерной техники за первую половину этого года.

"Продажи ноутбуков, ПК, мониторов, моноблоков и устройств печати составили около 3,5 млн штук и 90 млрд рублей, что больше на 23% в штуках и 32% в деньгах [по итогам первого полугодия 2020 года], чем годом ранее. Спрос на компьютерную технику достиг максимальных объемов за последние шесть лет", - отмечают аналитики.

Пик продаж пришелся на март и апрель, когда россияне переходили на дистанционный режим работы и дистанционное обучение из-за режима самоизоляции. При этом самоизоляция способствовала увеличению продаж не только товаров для организации "домашнего офиса", но и техники из игровой экосистемы, которая отличается повышенной производительностью и ярким дизайном. Темпы роста спроса выше, чем у "классических" устройств, продемонстрировали игровые ноутбуки и ПК, а также аксессуары: мыши, клавиатуры, гарнитуры и игровые кресла.

"Интерес россиян к персональным компьютерам за первые полгода вырос почти на 7% в штучном выражении, но снизился на 5% в денежном. Пик продаж пришелся на март, стали чаще выбирать модели из базового ценового сегмента стоимостью до 25 тыс. рублей, а также более дорогостоящие и мощные игровые модели", - прокомментировали эксперты.

Спрос на отдельные категории

Наибольшую долю в продажах компьютерной техники на российском рынке заняли ноутбуки - 45% в натуральном выражении и 70% в денежном. Спрос на категорию вырос на 35% в количественном выражении и на 45% в денежном. Каждый четвертый ноутбук был куплен в "М.Видео" или "Эльдорадо", считают эксперты. "Спросом у россиян пользовалось не только стандартные конфигурации для работы и учебы, но и более дорогие игровые модели. В результате, средняя цена увеличилась на 6%, до 40,5 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользовались модели с экраном от 15 дюймов и выше (более 80% продаж в штуках). 90% купленных устройств снабжены оперативной памятью от 4 до 8 ГБ. В пятерку наиболее популярных брендов на рынке вошли Asus, Acer, Lenovo, HP и Apple", - отметили эксперты.

Сегмент мониторов по итогам января - июня 2020 года вырос на 21% в штуках и 30% в деньгах. Средний чек увеличился 8%, до 11,3 тыс. рублей. "Одними из ключевых драйверов стали отложенный спрос и растущая доступность технологий. Потребители меняют устаревшее оборудование на модели с диагональю от 24 дюймов, более высоким разрешением экрана и стоимостью более 15 тыс. рублей. Точками роста являются игровые мониторы (с частотой обновления экрана от 144 Гц и выше), профессиональные модели UltraWide с соотношением сторон 21:9 и мониторы с изогнутым дисплеем", - считают аналитики. В группе "М.Видео-Эльдорадо" спрос на мониторы в денежном выражении оказался выше рынка и прибавил почти 34%.

Печатающие устройства по продажам в натуральном выражении оказались на уровне 2016 года. В сравнении с прошлым годом интерес к категории вырос на 7% в количественном выражении и 6% в денежном. Среди средств печати две трети продаж пришлось на МФУ, где наибольшим спросом пользовались более экономичные и быстрые лазерные модели - рост составил 6% в штуках и 5% в деньгах. В группе "М.Видео-Эльдорадо" денежный объем продаж категории увеличился на 16%, что почти в 2,5 раза больше, чем в среднем по рынку.