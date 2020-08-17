МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Туроператор Anex Tour отменил чартерную программу в Хакасию, теперь туры туда осуществляются на базе регулярной авиаперевозки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Данное решение не связано с открытием зарубежных направлений. Туры в Хакасию предлагаются как и ранее, но с корректировкой по перелету, произошла замена авиаперевозчика на S7", - отметили в пресс-службе туроператора.

Чартерная программа в Хакасию была запущена 19 июля. По словам представителей регионального турбизнеса, спрос на направлении сократился сразу после открытия авиасообщения с Турцией, отмечается в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Однако в Anex Tour считают опыт взаимодействия с Республикой Хакасия по продвижению нового туристического бренда на рынке "удачным и эффективным, о чем говорят не только наличие продаж, но и повышение спроса у соседних регионов", отметили в компании.

"При совместной работе с Ростуризмом и органами местной власти нам удалось значительно увеличить общую осведомленность о Хакасии, что в свою очередь является хорошим показателем процесса развития туризма в этом регионе", - подчеркнули в Anex Tour.

Открывая в этом году летний туристический сезон, руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство совместно с туроператорами, авиакомпаниями и региональными властями договорилось о запуске доступных пакетных туров в Калининградскую область, на Алтай, в Бурятию (озеро Байкал) и в Хакасию.