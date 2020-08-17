СМИ: российский дипломат посоветовал Хайнаню расширять сферу сотрудничества с РФ

ХАЙКОУ, 17 августа. /ТАСС/. Атташе генерального консульства РФ в Гуанчжоу (Южный Китай) Илья Чубаров в ходе интервью местным СМИ дал положительную оценку потенциалу развития Хайнаньского порта свободной торговли и посоветовал использовать благоприятные факторы для наращивания сотрудничества с Россией по многим направлениям. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

"В 2019 году Хайнань посетили 290 тыс. российских туристов. Я уверен, что в будущем количество отдыхающих из России здесь будет возрастать, - приводит издание слова российского дипломата. - В ходе нынешнего визита на Хайнань я осознал, что сотрудничество регионов РФ с городом Санья и Хайнанем не будет ограничиваться туризмом. Благодаря формированию Хайнаньского порта свободной торговли возникают беспрецедентные возможности для развития".

Чубаров отметил, что на фоне происходящих изменений у Хайнаня появляются новые шансы для наращивания сотрудничества с Россией как в области медицины, инвестиций, так и в торговой, гуманитарной сфере. Он уточнил, что в ходе последней поездки по острову он посетил международную зону медицинского туризма Лэчэн, парк экологического инновационного развития, местный наукоград Ячжоувань. "Все это свидетельствует об инвестиционной привлекательности и потенциале развития Хайнаня", - добавил атташе.

Ранее администрация провинции сообщила, что Хайнань посетили более 70 сотрудников дипломатических ведомств из 37 стран мира, чтобы обсудить перспективы активизации международного сотрудничества. В ходе этой поездки состоялся "стратегический симпозиум по важным экономическим вопросам", в котором "приняли участие представители всех пяти континентов".

Как подчеркнул глава отдела международных связей регионального парткома Ван Шэн, Хайнань продолжит "расширять круг зарубежных друзей", будет привлекать все больше глобальных ресурсов для развития экономики.