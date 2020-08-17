Врио главы Пермского края попросил Путина поддержать проект моста через Каму

НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства рассмотреть возможность включения проекта моста через Каму в черте города Перми в план развития магистральной инфраструктуры.

"Город у нас протяженный, по площади очень большой - порядка 70 км протяженность. Центральный мост через реку Каму построен в 1967 году. Таких в стране было построено четыре моста, и [это] последний мост, [который] остался в эксплуатации. Конечно, большие пробки, большая загрузка, и мы бы мечтали, чтобы вы дали поручение проработать вопрос и министерству финансов, и министерству транспорта, чтобы включили этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложили бюджетное финансирование на 2025-2026 годы", - сказал он на встрече, которая прошла в формате видеоконференции.

По словам Махонина, концепция моста уже есть, а обозначенные им сроки финансирования - 2025-2026 годы - связаны с необходимостью проведения работ по проектированию объекта.

Поддержка кластера двигателестроения

Махонин также попросил президента поддержать региональный кластер двигателестроения. По словам врио губернатора, региону в этой сфере потребуется помощь Минпромторга и Ростеха.

"Мы мечтаем о дальнейшем развитии кластера двигателестроения. В частности, можно было бы рассмотреть создание специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно-транспортной авиации. Можно было бы подумать над сборкой в этих центрах, например, крупноразмерных турбинных лопаток, компрессоров, камер сгорания. Хотелось бы, чтобы вами было дано поручение министерству промышленности [ и торговли] - министр (глава Минпромторга России Денис Мантуров), кстати, был на производственной площадке, мы эту площадку называем "Новый Звездный" - и Ростеху, чтобы они рассмотрели возможность развития этого кластера", - сказал он.

При этом Махонин добавил, что власти региона готовы взять на себя обязательства по созданию всей необходимой социальной инфраструктуры. "Это школы, детские сады и жилье. Порядка 60 тыс. кв. м жилья мы планируем построить в этом микрорайоне", - пояснил врио губернатора.

О кластере

В декабре 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией "Роскосмос" и Пермским краем, которое нацелено на развитие инновационного территориального кластера "Технополис "Новый Звездный".

Кластер расположен в пермском микрорайоне Новые Ляды. В рамках кластера на территории производственной площадки объединены предприятия научно-производственного комплекса по изготовлению высокотехнологичной продукции авиационно-космического и энергетического машиностроения. Ключевым проектом кластера является реконструкция и техническое перевооружение производства для серийного изготовления агрегатов двигателя РД-191 нового семейства российских ракет-носителей "Ангара".

"Новый Звездный" объединил в себе силы крупнейших предприятий несырьевого сектора экономики Прикамья, среди которых "Протон-ПМ", "ОДК-Пермские моторы", "ОДК-Авиадвигатель", "Пермская научно-производственная приборостроительная компания", "НПО "Искра" и другие.

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