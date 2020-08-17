СМИ: печи Белорусского металлургического завода остановлены

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белорусский металлургический завод (БМЗ), расположенный в городе Жлобине, приостановил работу, все три печи остановлены. Об этом в понедельник сообщает сетевое издание tut.by .

"Работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, "завод затих", - передает издание.

Ранее пресс-служба завода сообщила ТАСС, что остановка утром работы одного из цехов завода носит плановый характер и связана с особенностями потребления электроэнергии в пиковый период. Там также подчеркнули, что завод работает, однако признали, что "настроения в коллективе неоднозначные".

Ранее в СМИ появилась информация, что крупные предприятия Белоруссии намерены с понедельника начать забастовку в знак протеста против результатов выборов и милицейской жестокости.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Белорусский металлургический завод - предприятие черной металлургии, численность персонала составляет около 11 тысяч человек.