Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23-0,3 процентных пункта (п. п.), следует из информации на сайте кредитной организации.

Теперь вклад "Сохраняй" доступен по максимальной ставке в 3,56% годовых с учетом капитализации процентов, ранее банк предлагал его по ставке 3,86%. Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" опустилась на 0,23 п. п., до 3,09%.

В предыдущий раз банк снижал ставки по депозитам 2 июля. Тогда снижение составило в среднем 0,8 п. п.

Максимальная доходность доступна клиентам Сбербанка в рамках акционного вклада "Встречай Осень", который предполагает ставку в размере 4% годовых при размещении средств на срок 1-2 года.

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до очередного исторического минимума в 4,25% годовых и указал, что фиксирует снижение ставок по кредитам и депозитам. По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа вернулась к снижению - опустилась до рекордно низкого уровня в 4,52% с 4,58% в третьей декаде июля. Ранее в опрошенных ТАСС банках отмечали, что вслед за ключевой ставкой будут снижаться и ставки по кредитам и депозитам, при этом кредитные организации намерены подогревать спрос промоакциями и ожидают, что вклады еще долго останутся самым востребованным инструментом среди населения.