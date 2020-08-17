Реализация инвестпроектов в Пермском крае позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест

НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края сформировали пакет из порядка 80 инвестпроектов на сумму в 1,5 трлн рублей, реализация которых позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Махонин.

"В регионе сформирован пакет инвестпроектов, порядка 80 инвестпроектов на сумму примерно 1,5 триллиона рублей. Важно, что все эти проекты подтверждены, и мы будем индивидуально с каждым инвестором работать, чтобы их поддерживать всячески на региональном уровне. Реализация проектов даст возможность создания 10 тысяч новых рабочих мест", - сказал он.

Махонин отметил, что для новых инвесторов регион готов предложить инвестиционно-налоговую льготу, соответсвующие предложения в Законодательное собрание края уже подготовлены.

Ранее региональные власти сообщали о том, что в настоящее время общий объем инвестпроектов оценивается примерно в 700 млрд рублей, а к 2024 году эту сумму планируется увеличить до 1,5 трлн рублей за счет реализации 80 проектов в сфере промышленности. Депутаты Законодательного собрания Пермского края в июне в первом чтении приняли законопроекты по поддержке инвестиционных проектов, один из них предполагает снижение ставки налога на прибыль на 10% для региональных инвестпроектов, льгота будет действовать до конца 2028 года, а второй законопроект устанавливает право на применение инвестиционного налогового вычета, который предлагается установить в размере 50% суммы расходов.