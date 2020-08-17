Агентство стратегических проектов Дагестана поддержит перспективные инициативы в регионе

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических проектов (АСП) Дагестана, созданное в июле этого года, займется разработкой программ и проектов во всех основных направлениях развития региона, а также отбором и поддержкой наиболее перспективных инициатив некоммерческих организаций и жителей республики, сообщил ТАСС генеральный директор агентства Бахтияр Махмудов.

"Мы говорим об экономике, социальной сфере, политической и духовной сфере - в каждом из этих направлений в рамках программной деятельности Агентства стратегических проектов Республики Дагестан будут разрабатываться комплексные программы и социально значимые общественные проекты. <…> Кроме того, мы будем поддерживать проекты других НКО и отдельных граждан - заявки будет рассматривать наша экспертная комиссия. <…> Наиболее перспективные проекты будут реализовываться при поддержке агентства - им будет оказываться административное сопровождение, консультативно-методическая помощь, а также финансовая поддержка", - сказал Махмудов.

Он уточнил, что АСП планирует оказывать поддержку, в том числе в отдаленных городах и районах Дагестана. По словам Махмудова, в ближайшее время агентство планирует заключить соглашения о сотрудничестве с государственными органами и муниципалитетами республики. Кроме того, к реализации наиболее перспективных проектов планируют подключать региональный бизнес.

"Бизнес в Дагестане показал свою эффективность во время пандемии коронавируса - многие предприниматели оказали большую поддержку и помощь. Думаю, что совместная реализация проектов с крупным бизнесом позволит нам на более качественном уровне проводить свою работу. Соответственно, будут предложения крупному бизнесу, думаю, что проблем с взаимодействием не возникнет. Помимо этого, планируем сотрудничать с соотечественниками за рубежом - они сами заинтересованы в том, чтобы поддерживать проекты у себя на родине, определенные наработки и договоренности уже есть", - пояснил руководитель АСП.

Некоммерческая организация "Агентство стратегических проектов (АСП) Республики Дагестан" создана в июле этого года. Целью организации является объединение усилий государства, общества и бизнеса для разработки и продвижения социально-экономических программ во всех сферах жизни республики.