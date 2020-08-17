Минторг США ограничил для 38 дочерних компаний Huawei доступ к американским технологиям

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США в понедельник ввело ограничения в отношении 38 дочерних компаний китайской корпорации Huawei, касающихся доступа к американским технологиям и программному обеспечению. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS, действует при Минторге США - прим. ТАСС) вводит дополнительные ограничения для Huawei и связанных с ней неамериканских компаний по доступу к продукции, произведенной с использованием технологий и программного обеспечения США, - отмечается в тексте. - Бюро добавляет еще 38 дочерних компаний Huawei в список организаций, которым требуется лицензия на все товары, подпадающие под действие правил экспортного контроля".

Ограничения, в частности, касаются доступа к иностранным чипам, произведенным с использованием американских технологий. В список вошли дочерние компании из 21 страны, в том числе из России (Huawei Cloud Russia и Huawei OpenLab Moscow).

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.