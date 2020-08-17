Трамп объяснил новые санкции США против Huawei обвинениями в шпионаже

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. США ввели новые санкции против китайской компании Huawei, так как она занимается шпионажем. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News .

Американского лидера попросили прокомментировать заявление госсекретаря Майкла Помпео о дополнительных санкциях в отношении Huawei. "Да, мы не хотим их оборудования, потому что они шпионят за нами", - утверждал глава государства. Он назвал эту китайскую компанию "катастрофой", обвинив ее в том, что она "делала все, что ей вздумается", на территории Соединенных Штатов.

Трамп также высказался против обмена информацией между компетентными органами США и Великобритании, если последние будут пользоваться технологическими наработками Huawei. "Мы очень любим Скотленд-Ярд, но мы не станем иметь дело с ним. Потому что если он использует системы Huawei, то позволяет ей шпионить за собой и за нами", - пояснил президент. Он напомнил, что его администрация прилагает усилия для того, чтобы убедить американских союзников в Европе отказаться от наработок Huawei.

Ранее Минторг США ввел касающиеся доступа к американским технологиям и программному обеспечению ограничения в отношении 38 дочерних компаний Huawei.