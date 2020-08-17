"Белтелеком" заявил, что доступ к интернету в Минске полностью восстановлен

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Национальный белорусский оператор связи "Белтелеком" сообщил, что проблемы с доступом в интернет, на которые жаловались пользователи ранее в понедельник, были вызваны техническим сбоем и в настоящий момент работа сети полностью восстановлена.

"В связи с кратковременным техническим сбоем с 11:30 до 11:40 возникли трудности с доступом в интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена", - приводит текст заявления компании агентство БелТА.

Ранее в понедельник пользователи в разных районах Минска жаловались на отсутствие мобильного интернета, а также на проблемы с голосовой связью и невозможность установить соединение через VPN.

Проблемы с сетью начались в Минске в день выборов президента 9 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что связь была нарушена из-за многочисленных кибератак из-за рубежа. 12 августа Минсвязи и информатизации Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету в республике.