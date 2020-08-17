Резидент ОЭЗ Москвы разработал инновационную систему охраны периметра

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - компания ООО "Диагностика-М" - разработал инновационную систему охраны Radar-IQ с использованием искусственного интеллекта для защиты территорий промышленных и режимных объектов от несанкционированного проникновения. Система проходит тестирование, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Новая система наблюдения со встроенным искусственным интеллектом отслеживает территории на большой дальности и высоте за счет мониторинга заданного виртуального периметра и позволяет даже одному оператору эффективно контролировать безопасность крупного или территориально разделенного объекта. Уникальность разработки уже заинтересовала потенциальных заказчиков из Словакии, которые приобрели компоненты системы для проведения тестовых испытаний", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что начать полноценное производство системы компания планирует в четвертом квартале 2020 года.

Уточняется, что разработка компании "Диагностика-М" может использоваться в воздушных и морских портах, объектах энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, в тюрьмах, при пограничном контроле, а также на объектах частной собственности.

Компания стала резидентном ОЭЗ Москвы в феврале 2020 года.