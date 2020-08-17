Возможность разрешения дистанционной продажи лекарств по рецепту рассмотрят в конце года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Росздравнадзор готов рассмотреть возможность организации дистанционной торговли рецептурными лекарствами в конце 2020 года. В настоящее время в 45 регионах РФ ведется дистанционная торговля безрецептурными лекарствами, сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова.

"Что касается рецептурных лекарственных препаратов, было принято решение о том, что мы сейчас в течение полугода отрабатываем отпуск безрецептурных лекарственных препаратов, и после наработки опыта, и после получения каких-либо замечаний в конце года мы готовы рассмотреть возможность разрешения отпуска [дистанционно] и рецептурных лекарственных препаратов", - сказала она в понедельник на совещании в режиме видеоконференции, обсуждая предложения "Единой России" по повышению доступности лекарств.

По словам Самойловой, в настоящее время дистанционная торговля лекарственными препаратами ведется в 45 регионах РФ - выдано более 130 разрешений на осуществление данной деятельности. "На сегодняшний день выдано всего 138 разрешений, а было подано 272 заявления", - отметила она.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов 3 апреля. Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%.