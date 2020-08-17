"Россети" и СО ЕЭС перевели на дистанционное управление подстанцию в Свердловской области

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" и системный оператор Единой энергетической сети (СО ЕЭС) перевели на дистанционное управление подстанцию 220 кВ "Анна", узловой центр питания юга Свердловской области. Об этом сообщила группа в телеграм-канале.

"Цифровой проект реализован компанией "Россети Урал" совместно с Системным оператором ЕЭС. Подстанция 220 кВ "Анна" стала первым энергообъектом региона, где внедрено дистанционное управление", - говорится в сообщении.

Новая технология повысит надежность работы энергосистемы Свердловской области и качество управления электроэнергетическим режимом за счет сокращения времени оперативных переключений - в 5-10 раз по сравнению с выполнением по голосовым командам. Также снижается риск ошибок персонала, уточняется в сообщении.

Подстанция 220 кВ "Анна" снабжает предприятие "Сухоложскцемент", одного из ведущих производителей цемента на Урале. Также она участвует в выдаче мощности Рефтинской ГРЭС - крупнейшей электростанции России, работающей на твердом топливе.

Работа проводится в соответствии с концепцией "Цифровая трансформация 2030".

В Свердловской области в ближайшие годы планируется внедрение дистанционного управления на пяти энергообъектах - подстанциях 110 кВ "Академическая", "Петрищевская", 220 кВ "Рябина" ("Россети Урал"), а также 500 кВ "Исеть" и "Емелино" ("Россети ФСК ЕЭС").

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.