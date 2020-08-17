{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Архангельской области появится единственная в регионе ветроизмерительная станция

Установка представляет из себя мачту высотой 40 метров

АРХАНГЕЛЬСК, 17 августа. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) установят под Архангельском единственный в регионе ветроизмерительный комплекс. Как рассказал в понедельник ТАСС директор Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Павел Марьяндышев, станция поможет оценить возможности развития альтернативной энергетики в области.

"Это будет уникальный комплекс, единственный в регионе. Всего по России подобных два или три. Ветроизмерительная станция поможет оценить возможности внедрения альтернативной энергетики в Архангельской области", - сказал Марьяндышев.

Установка представляет из себя мачту высотой 40 метров, на которой будут расположены датчики: анемометры, флюгеры, которые показывают скорость ветра, термогидродатчики, барометры. "Датчики на мачте будут установлены немецкие, а сама труба мачты монтируется в Ульяновске", - добавил собеседник агентства. Комплекс будет размещен на спортивной базе САФУ "Илес" под Архангельском. Мачта будет разборной, поэтому ее можно будет переносить.

Специалисты САФУ исследуют возможности ветровой энергетики в течение последних 18 лет. Совместно с исследователями из университета Тромсе (Норвегия) ученые моделируют ветроэнергетический потенциал на базе спутниковых данных. В Архангельской области выделено 21 поселение, которые являются перспективными для ветроэнергетических комплексов, например, Соловецкий архипелаг. Уточняется, что ветроизмерительная станция будет установлена до конца октября 2020 года.

Теги
РоссияАрхангельская область
ФАС признала нефтетрейдеров виновными по делу о сговоре на топливном рынке в 2018 году
Компаниям грозит штраф до 15% от выручки
Читать полностью