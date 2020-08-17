В Архангельской области появится единственная в регионе ветроизмерительная станция

АРХАНГЕЛЬСК, 17 августа. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) установят под Архангельском единственный в регионе ветроизмерительный комплекс. Как рассказал в понедельник ТАСС директор Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Павел Марьяндышев, станция поможет оценить возможности развития альтернативной энергетики в области.

"Это будет уникальный комплекс, единственный в регионе. Всего по России подобных два или три. Ветроизмерительная станция поможет оценить возможности внедрения альтернативной энергетики в Архангельской области", - сказал Марьяндышев.

Установка представляет из себя мачту высотой 40 метров, на которой будут расположены датчики: анемометры, флюгеры, которые показывают скорость ветра, термогидродатчики, барометры. "Датчики на мачте будут установлены немецкие, а сама труба мачты монтируется в Ульяновске", - добавил собеседник агентства. Комплекс будет размещен на спортивной базе САФУ "Илес" под Архангельском. Мачта будет разборной, поэтому ее можно будет переносить.

Специалисты САФУ исследуют возможности ветровой энергетики в течение последних 18 лет. Совместно с исследователями из университета Тромсе (Норвегия) ученые моделируют ветроэнергетический потенциал на базе спутниковых данных. В Архангельской области выделено 21 поселение, которые являются перспективными для ветроэнергетических комплексов, например, Соловецкий архипелаг. Уточняется, что ветроизмерительная станция будет установлена до конца октября 2020 года.