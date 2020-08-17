Индексы в Нью-Йорке изменились незначительно

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в понедельник показали умеренный рост. Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,96 пункта (0,01%), до отметки 27 933,43 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 11,82 пункта (0,35%), до отметки 3 384,81 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 80,69 пункта (0,75%), до уровня 11 101,75 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,43%, до $42,18 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото поднялась на 1,51%, до $1 979,70 за тройскую унцию.

Как отметила телекомпания CNN, на настроения инвесторов повлияло начало нового этапа предвыборной кампании - открывающийся в понедельник в Милуоки (штат Висконсин) национальный съезд Демократической партии, на котором Джозеф Байден будет официально назван кандидатом на пост президента США на предстоящих 3 ноября выборах. "Инвесторы ожидают нелегкого предвыборного сезона, ход которого окажет влияние на ситуацию на рынках, - отметила телекомпания. - На Уолл-стрит считают, что на развитие ситуации будут влиять такие факторы, как ситуация в экономике, продолжающаяся пандемия, а также доступность вакцины от коронавируса, но при этом многие аналитики считают, что наиболее серьезным фактором, оказывающим влияние на рынки, будет предвыборная кампания". По мнению аналитиков Bank of America Клаудио Ириньена и Дэвида Хонера, на которых сослалась телекомпания, "в период предвыборной компании волатильность на рынке усилится".