ФАС признала нефтетрейдеров виновными по делу о сговоре на топливном рынке в 2018 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла вердикт по делу о картельном сговоре на рынке топлива в 2018 году. Компании "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" признаны виновными, сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев через пресс-службу.

"Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл" признаны виновными в заключении картельного соглашения и нарушении пп. 1,2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции", - сказал он.

Ранее Тенишеф говорил в интервью ТАСС, что компаниям грозит штраф до 15% от выручки.

В начале 2019 г. ФАС возбудила дело против трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл". По версии антимонопольной службы, компании заключали между собой фиктивные сделки, что могло привести к росту цен на нефтепродукты. Однако Арбитражный суд Москвы признал возбуждение дела незаконным, отметив, что ФАС "вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме". Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет Банк России, а не ФАС.

Ведомство это решение обжаловало, но в декабре Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу антимонопольной службы. ФАС обратилась с кассацией, которую удовлетворил Арбитражный суд Московского округа и отменил решения первой и апелляционной инстанций по делу.

В середине июня ФАС возобновила рассмотрение дела о сговоре нефтетрейдеров на топливном рынке.