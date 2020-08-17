В расширение терминала аэропорта Горно-Алтайска вложат 300 млн руб

ГОРНО-АЛТАЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Собственники аэропорта Горно-Алтайска - Сбербанк и АФК "Система" - планируют вложить в расширение существующего терминала более 300 млн рублей. Данная мера необходима в связи с постоянно растущим пассажиропотоком аэропорта, кроме того, это позволит в будущем получить ему статус международного, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Республики Алтай.

"В прошлом году пассажиропоток впервые превысил 100 тысяч человек, и несмотря на пандемию, прогнозируется его дальнейший рост. Собственники аэропорта - Сбербанк и АФК "Система" - планируют вложить в расширение существующего терминала более 300 млн рублей с последующим созданием международного терминала", - сообщили в пресс-службе, не уточнив сроков расширения терминала.

В сообщении уточняется, что аэропорт нуждается в данной мере в связи с постоянно растущим пассажиропотоком и открытием новых направлений. "В 2020 году мы существенно расширили маршрутную сеть. В регион пришли новые авиаперевозчики, впервые открыто авиасообщение с Санкт-Петербургом, Омском, а также возобновлены рейсы внутри республики. Эти направления сейчас являются максимально востребованными - воздушные суда отправляются с полной загрузкой", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в следующем году аэропорт планирует развивать внутреннее авиасообщение - удвоить число рейсов в села Кош-Агач и Усть-Кокса и рассмотреть возможность открытия регулярных рейсов в отдаленное село Улаган. Также в ближайшей перспективе - маршруты в сибирские города Томск и Новокузнецк.

Аэропорт Горно-Алтайска - главные воздушные ворота Республики Алтай. Он начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. В реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска было вложено более 1 млрд рублей. Власти Республики Алтай неоднократно называли аэропорт важным объектом для развития туризма, который является одной из основных отраслей экономики региона. Ежегодно на Алтай приезжает более 2 млн туристов.