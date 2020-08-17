Махонин рассказал Путину о создании пермского наземного метро

НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют создать в регионе наземное метро диаметром около 40 км, связав электропоездами "Ласточка" пригороды Перми и города-спутники. Так, уже 1 сентября один из них отправится в Краснокамск, сообщил в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора края Дмитрий Махонин.

"У нас большие планы с Российской железной дорогой по электричке повышенной комфортности "Ласточка". То есть мы сейчас связываем электричкой, до 2023 года план у нас разработан, пригороды Перми и города спутники. 1 сентября будет впервые за постсоветский период запущена "Ласточка" в город Краснокамск, 60 тыс. [человек] население, 30 минут до центра города Перми. И вообще мы создаем некое транспортное кольцо, называем это "по наглому" "пермское наземное метро". Диаметр его будет порядка 40 км, что, в общем то, чуть ниже, чем МЦК", - сказал он.

Махонин добавил, что также в регионе уделяется внимание обновлению парка общественного транспорта и формированию новой транспортной модели. "Мы в этом году снизили средний возраст автобуса с 12 до четырех лет и дальше продолжим эту реформу. Плюс закупили новые трамваи", - отметил врио губернатора.

По информации, опубликованной ранее на сайте краевого правительства, второй этап реализации проекта скоростного железнодорожного сообщения Перми с Краснокамском предусматривает соединение путей без заезда на станцию Оверята и появление промежуточных остановочных пунктов Никитино, Шоссейная и Заводская. Также в планах запустить электричку из центра Перми до микрорайона Закамск, а также из Голованово через Пермь-Сортировочную до Оверят, где ранее пригородное сообщение не осуществлялось.

Работая над программой развития пассажирских перевозок в Пермском крае, в РЖД рассматривают возможность строительства высоких перронов, которые сделают посадку и высадку более комфортной, пассажирам не придется подниматься по ступеням, достаточно будет просто шагнуть с платформы в вагон электрички. Развитие пригородных перевозок в Пермском крае позволит увеличить пассажиропоток в долгосрочной перспективе в два раза, до 15 млн человек в год.