Удмуртия намерена реализовать проекты на 2,5 млрд рублей за счет создания инвестфонда

ИЖЕВСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют реализовать проекты на 2,5 млрд рублей за счет создания инвестиционного фонда, это приведет к увеличению госдолга региона, однако позднее республика получит прибыль за счет налоговых отчислений. Об этом журналистам сообщил глава региона Александр Бречалов.

Ранее ТАСС сообщал, что власти намерены создать в Удмуртии фонд для развития предприятий, который хотят наполнить за счет привлечения так называемых дешевых кредитов.

"У нас готовых проектов где-то на 2,5 млрд рублей. Это и усиление программы развития сельского хозяйства, там разные направления, есть рапс, есть лен, есть сельхозтехника, есть инфраструктура, все структурировано. Есть вторая история, например, город Сарапул. Мы очень надеемся, что нам дадут 250 млн рублей на промпарк, но если нам их не дают, то выгодно даже свои деньги вложить под 5,5-6%. Это нормальная цена, она счетная даже по стресс-прогнозу. Мы только через НДФЛ возвращаем деньги", - сказал Бречалов.

Он уточнил, что фонд намерены создать именно за счет привлечения коммерческих кредитов, что приведет к росту госдолга. Сейчас республика просит правительство РФ одобрить региону этот шаг. "У нас других вариантов нет. Это, я считаю, правильно, потому что мы ответственность должны на себя брать и риски брать на себя, если мы хотим развиваться. Еще раз говорю, что не сомневаемся, что по самому-самому стрессовому прогнозу мы выигрываем", - уточнил глава региона.

По данным Минфина республики, на 1 июля 2020 года государственный долг региона составил 49 млрд 942,6 млн рублей, в том числе кредиты из федерального бюджета на 1 июля составляют 25 млрд 192,6 млн рублей (50% от объема госдолга), кредиты, полученные от кредитных организаций, составляют 17 млрд 450 млн рублей (35% от объема госдолга), обязательства по ценным бумагам составили 7 млрд 300 млн рублей (15% от объема госдолга).