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ТМК подала заявку о делистинге с Лондонской биржи

ТМК подала заявку о делистинге с Лондонской биржи - компания.

Число досрочных погашений ипотеки сократилось во II квартале из-за коронавируса
Отмечается, что из-за снятия введенных ограничений в июле и августе уровень досрочного погашения начал расти
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