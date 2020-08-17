МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" работает в штатном режиме. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

По данным пресс-службы, в понедельник с коллективом "Нафтана" встретились уполномоченный представитель президента Белоруссии в Витебской области Иван Тертель и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. На встрече обсуждалась обеспокоенность работников безопасностью в городе и стране, а также итоги президентских выборов.

"Трудовой коллектив осознает и понимает, что за "Нафтаном" безопасность Новополоцка и региона. Заводчане обещали оставаться в рамках правового поля. По итогам встречи достигнута договоренность о том, что первичная профсоюзная организация "Белхимпрофсоюза" ОАО "Нафтан" станет площадкой по изучению и обработке выдвинутых требований", - говорится в сообщении.

"Нафтан" - одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии. Завод расположен в промышленной зоне города Новополоцка в Витебской области. Предприятие выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии.