Альфа-банк сократил режим работы отделений в Минске на фоне массовых акций

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Альфа-банк в Белоруссии сократил режим работы отделений в Минске на фоне массовых акций протеста, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка.

"Мы вынуждены изменить режим работы отделений банка, чтобы обезопасить наших сотрудников и клиентов. Время работы отделений сокращено так, чтобы сотрудники банка успевали вернуться домой до начала массовых акций без проблем с транспортом (пробки из-за перекрытия улиц). Это также позволило избежать случайных задержаний правоохранительными органами сотрудников банка и клиентов", - отметили в банке.

В пресс-службе кредитной организации также сообщили, что, как только стало возможно, банк максимально перешел на удаленную работу, а сотрудникам, которые поддерживают бесперебойную работу банка, оплачивается такси до дома.

В банке также подчеркнули, что в ходе акций протеста в Минске обошлось без битья витрин в магазинах и мародерства. "Так что из инфаструктуры банка пострадала только наша скамейка, ее пытались утащить на баррикаду. Скамейка возвращена", - указал представитель банка.

ЗАО "Альфа-банк" (Белоруссия) входит в структуру консорциума "Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов на территории СНГ. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций ЗАО "Альфа-банк".