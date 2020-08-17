Падение промпроизводства в России в июле замедлилось до 8%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Объем промышленного производства в РФ в июле 2020 года упал на 8% в годовом выражении после 9,4% в июне, говорится в материалах Росстата.

По сравнению с июнем этого года объем промпроизводства в РФ в июле вырос на 3,4%.

За январь - июль падение показателя составило 4,2% в годовом выражении.

В обрабатывающих отраслях в июле зафиксировано снижение на 3,3% в годовом выражении, что является лучшим показателем с апреля этого года (месяцем ранее спад составил 6,4%). Кроме того, пищевая промышленность впервые в этом году показала снижение на 0,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Добыча полезных ископаемых в июле упала на 15,1% в годовом выражении, в сфере тепло- и электроэнергетики и газоснабжения падение составило 2,6%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - 7,1%.

Задолженность по зарплате

Задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2020 года составила 2 млрд 176,7 млн руб., также сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 июля 2020 года общая задолженность снизилась на 0,8%, или на 17,5 млн руб.

На долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 967,5 млн рублей (44,5%), в 2019 году - 481,8 млн рублей (22,1%), в 2018 году и ранее - 727,4 млн рублей (33,4%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 49%; добыча полезных ископаемых - 18%; строительство - 13%; транспорт - 7%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях , лесозаготовки - по 5%.

Выпуск легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в России в январе - июле 2020 года снизилось на 30,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 623 тыс. штук, следует из данных Росстата.

При этом в июле выпуск легковых машин вырос на 3,9% относительно прошлогодних показателей - до 112,8 тыс. штук, по сравнению с июнем этого года производство увеличилось на 7,6%.

Выпуск грузовых автомобилей за семь месяцев снизился на 21,2% - до 64,5 тыс. машин, в июле - упал на 17,9%, а по сравнению с июнем 2020 года - вырос на 14,9%.

Производство автобусов массой более 5 тонн в январе - июле сократилось на 5,2%, до 7,5 тыс., в июле сократилось на 34,7%. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн упал на 11,6%, до 9,8 тыс., в июле - на 19,7%.

В то же время производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в январе - июле упало на 13,3%, до 158 тыс., а в июле выросло на 27,5%, до 28,3 тыс. штук.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за семь месяцев рухнул на 90,7%, до 13,9 тыс. штук., в июле - на 84,2%.