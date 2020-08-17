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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Шахтеры "Беларуськалия" вышли на акцию протеста в центре Солигорска

В акции участвуют порядка 200 рабочих

СОЛИГОРСК /Минская область/, 17 августа. /ТАСС/. Шахтеры крупнейшего в Белоруссии предприятия "Беларуськалий" вышли в понедельник вечером на акцию протеста на центральную площадь Солигорска и объявили о подготовке к полномасштабной забастовке.

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Как передает корреспондент ТАСС, в акции участвуют порядка 200 рабочих. Здесь же и обычные граждане города.

Шахтеры заявляют, что частично уже начали забастовку и частично приостановили работу рудников. В настоящее время на площади представители стачкома собирают подписи, чтобы официально уведомить руководство "Беларуськалия" о начале полномасштабной забастовки.

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